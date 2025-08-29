Incidente sul lavoro in Valtellina, le cause sotto indagine

Suso Karamo, un operaio di 36 anni originario del Gambia, è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente sul lavoro a Cosio Valtellino. Mentre stava pulendo un macchinario presso il raviolificio Dei Cas, il dispositivo si è attivato improvvisamente intrappolando le sue braccia. I colleghi, inclusi il datore di lavoro, sono riusciti a liberarlo e a fornirgli assistenza immediata, applicandogli due lacci emostatici che potrebbero avergli salvato la vita.

All’arrivo dei soccorritori, Karamo era incosciente e è stato elitrasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Qui, i medici hanno dovuto amputargli un braccio e stanno cercando di salvare parzialmente l’altro. Attualmente, sembra che l’uomo non sia più in pericolo di vita, nonostante sia stato sottoposto a dialisi.

Il raviolificio è stato posto sotto sequestro per permettere le indagini dei carabinieri e degli ispettori dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats), che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di chiarire le cause dell’incidente. Sono già stati svolti rilievi e interrogatori dei colleghi presenti al momento dell’infortunio.

Roberto Curtoni, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ha descritto la scena come terribile e ha sottolineato che l’azienda, di piccole dimensioni, è generalmente attenta alla sicurezza. Le indagini indicano che il macchinario era apparentemente spento quando Karamo stava effettuando la pulizia, rendendo difficile spiegare l’attivazione.

Enrico Dei Cas, rappresentante dei lavoratori per la Cisl, ha suggerito che potrebbe trattarsi di un guasto o di una manomissione delle protezioni di sicurezza. Ha inoltre evidenziato l’importanza della formazione per evitare incidenti simili in futuro, sottolineando la necessità di rispettare procedure chiare e pratiche di sicurezza.