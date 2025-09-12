Incidente sul lavoro in Italia, operai in gravi condizioni

Due operai, un uomo di 45 anni di origine straniera e un 29enne italiano, sono in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto mentre stavano lavorando su una piattaforma aerea sotto un ponte autostradale sulla statale 603 a Cepagatti. Durante i lavori di sostituzione dei canali di scolo, i due sono stati travolti da un camion, che li ha sbalzati dal cestello, facendoli precipitare da un’altezza di 12 metri.

Dopo l’incidente, i sanitari del 118 hanno stabilizzato i due uomini, che sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Pescara tramite un elisoccorso e un’ambulanza. Attualmente si trovano in rianimazione con politraumi e la loro prognosi è riservata.

La strada è stata chiusa per consentire i rilievi del caso, effettuati dai carabinieri della stazione locale insieme all’Ispettorato del lavoro, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.