Incidente sul lavoro a Vigonovo: due operai feriti gravemente

Doppio incidente sul lavoro nel Veneziano. Nel pomeriggio, un operaio 50enne di Fincantieri è caduto da un’altezza elevata, riportando la frattura delle gambe. Più tardi, all’interno di un cantiere a Tombelle di Vigonovo, un 61enne è rimasto gravemente ferito, schiacciato da un transpallet elettrico precipitato da un camion.

A Marghera, tra le 15 e le 15.30, un operaio bengalese è anch’esso caduto da circa 4 metri; soccorso dal Suem, era immobilizzato e incapace di muovere le gambe. Fortunatamente, dopo la caduta, non ha mai perso conoscenza. È stato assistito dai colleghi fino all’arrivo dell’ambulanza e poi ricoverato all’ospedale dell’Angelo.

Nel frattempo, i colleghi hanno espresso preoccupazione sui social per l’amico, temendo le conseguenze della pubblicazione della notizia. Tra le 17.30 e le 18, i vigili del fuoco sono intervenuti a Tombelle per il secondo incidente, dove un uomo di 60 anni era stato travolto da un transpallet durante le operazioni di carico e scarico. I pompieri hanno collaborato con il personale sanitario per liberare il ferito, che versava in condizioni gravissime.

Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale dell’Angelo, dove è stato ricoverato in Rianimazione e le sue condizioni sono costantemente monitorate. Sul luogo degli incidenti sono intervenuti lo Spisal, i carabinieri e l’ispettorato del lavoro per le indagini. Il sindaco di Vigonovo, Luca Martello, ha manifestato preoccupazione per la situazione, auspicando notizie positive.