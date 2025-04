Incidente sul Cavo Funivia del Faito: Cabina Cade nel Vuoto a Castellammare di Stabia, Paura per le Vittime

Momenti di paura si sono verificati nel primo pomeriggio del 17 aprile a Castellammare di Stabia, quando un cavo della funivia del Monte Faito si è staccato, colpendo la linea ferroviaria sottostante. Sedici persone sono rimaste bloccate, e una delle cabine sospese è precipitata nel vuoto, insinuando il timore di vittime. L’alert è scattato poco dopo le 15, a causa di un guasto del cavo della funivia recentemente riaperta per la stagione turistica. Il cavo si è schiantato su un vecchio traliccio elettrico e sulla linea aerea della Circumvesuviana, causando l’interruzione del servizio ferroviario tra Pioppaino e Sorrento.

Due cabine erano in transito al momento del guasto: una stava salendo con quattro passeggeri e l’altra scendeva con dodici. Il sistema di sicurezza ha bloccato l’impianto. Alle 18, i contatti con la cabina in cima sono stati persi, e si teme che essa, trasportante un operatore e quattro passeggeri, sia caduta nel dirupo. I vigili del fuoco hanno già identificato la navetta dall’elicottero.

Le dodici persone nella cabina in discesa sono state evacuate grazie a una fune, con l’assistenza del personale Eav e dei vigili del fuoco. La stazione della funivia è stata chiusa e la linea ferroviaria Napoli-Sorrento interrotta. L’ente Eav ha attivato servizi sostitutivi. La strada panoramica di Quisisana è stata chiusa per consentire i rilievi e la messa in sicurezza del cavo caduto. Questo incidente riporta alla memoria il grave incidente del 1960, quando una cabina precipitò, causando la morte di quattro persone. Turisti hanno raccontato di aver avvertito un balzo improvviso seguito dal vuoto.