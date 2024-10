Incidente Stradale Sulla Roma-Fiumicino: Due Auto Ribaltate, Tre Feriti e Traffico Paralizzato

Un incidente stradale grave ha avuto luogo mercoledì 30 ottobre sull’autostrada Roma-Fiumicino, tra il chilometro 11 e 12, nei pressi dello svincolo per la nuova Fiera di Roma. Intorno alle 13:00, due veicoli si sono scontrati violentemente, causando il ribaltamento delle auto e provocando tre feriti. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma le prime ricostruzioni indicano che le vetture viaggiavano in direzione di Fiumicino.

Immediato è stato l’intervento dei soccorritori, compresi pattuglie della polizia stradale, due furgoni dell’ANAS e due ambulanze del 118. I soccorsi sono stati necessari per estrarre le persone rimaste intrappolate tra le lamiere. Al momento dell’arrivo delle ambulanze, si contavano tre feriti: due sono stati trasportati al Campus Biomedico in “codice giallo” e un terzo, il cui stato è stato valutato in “codice rosso” a causa della dinamica dell’incidente, è stato trasferito all’ospedale Sant’Eugenio dell’Eur. Anche se non sono state divulgate informazioni dettagliate sull’identità dei feriti, è stato comunicato che le loro condizioni non sono critiche.

L’incidente ha avuto anche gravi ripercussioni sul traffico. Una carreggiata è stata chiusa per permettere l’accesso ai soccorsi e per effettuare i rilievi del caso. Ciò ha causato pesanti rallentamenti e lunghe code, costringendo molti automobilisti a rimanere bloccati per diverse ore. Fortunatamente, dopo la rimozione dei veicoli incidentati, il traffico ha iniziato a migliorare, consentendo agli utenti della strada di proseguire sulla trafficata autostrada.

Questo incidente si aggiunge a una preoccupante serie di sinistri stradali che hanno avuto luogo sulle strade romane, richiamando l’attenzione sulla necessità di maggiore sicurezza alla guida. Recenti eventi tragici, come la morte di un giovane a Capannori e l’incidente di una studentessa a Padova, evidenziano la gravità del problema della sicurezza stradale.