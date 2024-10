Incidente Stradale: Giovane di 24 Anni Ferito alla Guida

Un grave incidente stradale è avvenuto vicino Barletta, sulla strada statale 93, nel quale un’auto ha impattato un gruppo di cinghiali. L’incidente si è verificato la sera di sabato 19 ottobre, coinvolgendo una Citroen C3 che ha colpito quattro cinghiali mentre attraversavano la carreggiata, immediatamente dopo lo svincolo per Canne della Battaglia. Due dei cinghiali coinvolti nell’incidente sono morti. Il conducente, un giovane di 24 anni originario di Barletta, ha riportato solo ferite lievi ed è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i passanti e ha richiamato l’attenzione delle autorità locali. Fortunatamente, gli altri occupanti della vettura sono rimasti illesi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando BAT, i quali hanno lavorato per mettere in sicurezza il veicolo danneggiato e gestire la viabilità. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Polizia locale, che ha garantito la sicurezza della zona durante le operazioni di rimozione delle carcasse degli animali.

L’incidente è stato documentato in un video pubblicato su Facebook da Amica9Tv, che illustra le conseguenze dell’impatto tra l’auto e i cinghiali. Il filmato ha suscitato numerosi commenti, con gli utenti che lamentano la crescente presenza di fauna selvatica lungo le strade e i pericoli ad essa associati. Questo non è il primo episodio che mette in evidenza l’importanza di prestare attenzione alla guida e mantenere una velocità adeguata per evitare collisioni con gli animali.

L’accaduto ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di adottare misure per ridurre il rischio di incidenti simili, sottolineando il problema della fauna selvatica che si muove liberamente in prossimità delle strade e dei rischi che ciò comporta per i guidatori. Questo incidente serve da monito per automobilisti e autorità, richiamando alla necessità di una maggiore vigilanza e responsabilità alla guida, specialmente in aree con alta presenza di animali selvatici.