18.3 C
Roma
sabato – 1 Novembre 2025
Animali

Incidente stradale con cinghiali sulla Casilina a Ferentino

Da stranotizie
Incidente stradale con cinghiali sulla Casilina a Ferentino

Un grave incidente stradale è avvenuto sulla Strada Regionale Casilina, nel comune di Ferentino. Un branco di cinghiali ha attraversato la carreggiata, colpendo due automobili in transito.

I Carabinieri di Anagni sono intervenuti sul posto per valutare la situazione. Le due vetture coinvolte, una Renault Clio e una Citroen C3, hanno subìto danni significativi, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Dopo l’incidente, gli animali si sono allontanati. Tuttavia, attorno all’01:00, è stata rinvenuta la carcassa di un cinghiale presso il chilometro 71+700 della stessa strada. Si presume che l’animale sia morto a causa dell’impatto con le autovetture. La carcassa è stata rimossa da una ditta autorizzata per garantire la sicurezza stradale.

Gli incidenti con animali selvatici, come i cinghiali, stanno diventando sempre più comuni nel territorio, in particolare lungo la Strada Regionale Casilina. È consigliato agli automobilisti di prestare particolare attenzione, soprattutto di notte, e di ridurre la velocità nelle aree segnalate come a rischio.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Italia: cresce il lusso negli hotel a 5 stelle nel paese
Articolo successivo
Cremona celebra la musica alla Festa del Torrone 2025
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.