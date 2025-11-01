Incidente stradale con cinghiali sulla Casilina a Ferentino

Un grave incidente stradale è avvenuto sulla Strada Regionale Casilina, nel comune di Ferentino. Un branco di cinghiali ha attraversato la carreggiata, colpendo due automobili in transito.

I Carabinieri di Anagni sono intervenuti sul posto per valutare la situazione. Le due vetture coinvolte, una Renault Clio e una Citroen C3, hanno subìto danni significativi, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Dopo l’incidente, gli animali si sono allontanati. Tuttavia, attorno all’01:00, è stata rinvenuta la carcassa di un cinghiale presso il chilometro 71+700 della stessa strada. Si presume che l’animale sia morto a causa dell’impatto con le autovetture. La carcassa è stata rimossa da una ditta autorizzata per garantire la sicurezza stradale.

Gli incidenti con animali selvatici, come i cinghiali, stanno diventando sempre più comuni nel territorio, in particolare lungo la Strada Regionale Casilina. È consigliato agli automobilisti di prestare particolare attenzione, soprattutto di notte, e di ridurre la velocità nelle aree segnalate come a rischio.