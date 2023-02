Incidente Roma, auto contro albero: gravi 4 giovani

Quattro ragazzi sono rimasti feriti gravemente in un incidente stradale avvenuto nella notte a Fiano Romano, vicino a Roma. E’ successo in via Tiberina, all’altezza del civico 117. L’auto, a bordo della quale c’erano cinque giovani tra i 16 e i 22 anni, si è schiantata contro un grosso albero.

Sul posto, intorno alle 3.00, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre i giovani dall’abitacolo. I ragazzi sono stati trasportati in ospedale, al Gemelli e al Sant’Andrea: quattro di loro sono gravi, in codice rosso. Sul posto anche carabinieri e personale del 118.