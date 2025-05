Incidente per Milly a Sognando Ballando: “Aiutatemi, non mi muovo”

La prima puntata di “Sognando Ballando Con le Stelle” è iniziata in modo spettacolare, con esibizioni notevoli da parte degli aspiranti maestri e una giuria che ha offerto valutazioni interessanti, con commenti incisivi da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Tra i momenti salienti, si è distinta l’imitazione divertente di Giulia Vecchio del GialappaShow. Tuttavia, la serata ha visto anche un imprevisto che ha coinvolto la conduttrice Milly Carlucci. Dopo l’esibizione di Hugo Nordstrom e Giada Lini, Milly ha cercato di avvicinarsi alla giuria, ma si è bloccata, confessando di aver incastrato uno dei suoi tacchi nel pavimento. Ha quindi chiesto aiuto, affermando: “Non riesco a muovermi da qui, qualcuno mi deve liberare”. Carolyn Smith, presidentessa della giuria, si è prontamente offerta di aiutarla.

Nonostante l’incidente, Milly non ha mostrato segni di cedimento e, dopo pochi minuti, è tornata al centro della pista per condurre lo show. L’episodio ha scatenato ironia sui social, evidenziando come un semplice tacco incastrato non fosse sufficiente a fermare una professionista che ha affrontato ben altre difficoltà nella sua carriera. La Carlucci ha gestito con grande aplomb le varie situazioni critiche, dai contrasti tra i giurati alle inevitabili assenze. Questo episodio ha dimostrato che, nel confronto tra Milly e il tacco, il punteggio è 1 a 0 per la conduttrice, pronta a superare qualsiasi ostacolo si presenti.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it