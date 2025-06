Incidente omofobo al Consiglio Regionale: le scuse di Aguzzi

L’assessore Stefano Aguzzi, membro di Forza Italia, ha suscitato polemiche in seguito a dichiarazioni considerate omofobe durante un’assemblea del Consiglio Regionale delle Marche ad Ancona. Il commento controverso è stato rivolto al consigliere del Partito Democratico, Romano Carancini, in risposta a toni accesi durante un dibattito su un’interrogazione riguardante una casa di riposo a Recanati.

Aguzzi ha sarcasticamente chiesto: “Chi ha fatto arrabbiare Carancini?”, innescando ulteriori tensioni in aula. La situazione è degenerata, tanto da costringere il Presidente dell’assemblea, Dino Latini, a sospendere la seduta. Durante una pausa, Aguzzi ha detto: “Se state dalla parte di quelle persone lì, che lo prendono in quel posto, non è che poi lo domandano a me”, suscitando l’indignazione dell’opposizione e di varie associazioni Lgbtqia+.

In seguito alle critiche, Aguzzi ha pubblicato un video sui social, spiegando di aver risposto a provocazioni e scusandosi per le sue parole, ritenute inappropriate. Ha però ribadito che non riflettono il suo pensiero. Diverse associazioni, inclusa Arcigay, hanno espresso profonda indignazione, sottolineando la gravità delle affermazioni e chiedendo una presa di posizione chiara da parte del Presidente della Regione, Francesco Acquaroli, contro simili comportamenti discriminatori.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it