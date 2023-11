Incidente oggi Roma, scontro tra auto: un morto e 5 feriti

Carambola tra due vetture in via della Bufalotta

Una persona è morta e altre 5 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto oggi nel pomeriggio a Roma. L’incidente ha coinvolto due vetture in via della Bufalotta, un’auto aveva a bordo due persone, una di queste è la vittima, una seconda auto aveva a bordo una famiglia di quattro membri, tutti trasportati in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono giunte pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale che stanno effettuando tutti gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.