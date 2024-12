Incidente mortale: un uomo deceduto e una donna in condizioni critiche

Un incidente mortale ha avuto luogo sulla statale 35 dei Giovi a Casarile, vicino Milano, il 21 dicembre. Due auto sono state coinvolte in uno scontro frontale intorno alle 18.40, causando la morte del conducente di una Fiat Punto, 49enne, che è deceduto nonostante i soccorsi. La passeggera, sua moglie di 52 anni, è stata gravemente ferita e trasferita d’urgenza all’ospedale Niguarda in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente è attualmente oggetto di indagine da parte dei carabinieri, che stanno effettuando rilievi per chiarire le cause.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tre ambulanze, due automediche, l’elisoccorso, oltre ai Vigili del Fuoco e ai carabinieri di Abbiategrasso. Per permettere tali operazioni, è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto stradale, causando disagi al traffico. Secondo le prime ricostruzioni, una delle vetture potrebbe aver invaso la corsia opposta, portando all’impatto violento e terminando la propria corsa nella vegetazione ai lati della strada. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti nel sinistro.

La vittima dell’incidente, il conducente della Fiat Punto, è stata trovata in arresto cardiocircolatorio dai sanitari e trasportata d’urgenza all’ospedale di Pavia, dove è deceduto poco dopo. La passeggera rimasta ferita è stata estratta emerge a fatica dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco, che hanno lavorato intensamente per liberarla. Gli occupanti dell’altra vettura coinvolta, una donna di 73 anni e un uomo di 75, sono stati ricoverati in codice giallo all’Humanitas di Rozzano, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.

L’incidente ha scosso la comunità locale e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona. Le autorità continuano a indagare per determinare le circostanze esatte che hanno portato al tragico evento, mentre i familiari delle vittime stanno affrontando un momento di grande dolore e difficoltà.