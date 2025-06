Incidente Mortale: Tragica Morte di una Bimba di 15 Mesi

Un incidente stradale mortale si è verificato lungo la strada provinciale 134 a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. La vittima è una bambina di 15 mesi. Secondo una prima ricostruzione, l’auto guidata dalla madre è andata a sbattere contro il muro perimetrale di una casa per ragioni che rimangono da accertare. Nonostante i tempestivi soccorsi e il trasporto all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, la piccola non è sopravvissuta. La madre ha riportato ferite, ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

Il deputato siciliano della Lega e vicesindaco di Sant’Anastasia, Anastasio Carrà, ha espresso il suo profondo dolore per la tragedia. Ha descritto la famiglia colpita come laboriosa e rispettata nella comunità e ha rivolto un pensiero affettuoso alla bambina scomparsa e un abbraccio alla madre.

