Incidente Mortale tra Monopattini a Milano: Tragedia per un 31enne

Un incidente mortale ha coinvolto due monopattini elettrici a Milano, in particolare nella tarda serata di sabato 16 novembre, attorno alle 23, presso l’incrocio tra viale Marche e viale Zara. La vittima, un uomo di 31 anni, è deceduta in ospedale dopo aver colpito violentemente la testa contro il pavimento durante la caduta. La polizia locale sta indagando per comprendere la dinamica dello scontro, i cui dettagli sono ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime informazioni, i due conducenti stavano guidando i loro monopattini in direzione della periferia lungo viale Marche quando, per motivi non ancora chiariti, si sono scontrati. Sul luogo dell’incidente sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, mentre il personale sanitario del 118 si è occupato di stabilizzare la vittima prima della rapida corsa all’ospedale Niguarda. Purtroppo, l’uomo è spirato poco dopo il ricovero, risultando da subito in pericolo di vita per la gravità delle lesioni subite.

Le autorità stanno cercando di determinare eventuali responsabilità per quanto accaduto, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere presenti nella zona. L’incidente avviene in un contesto di crescente preoccupazione riguardo alla sicurezza dei monopattini elettrici, che sono sempre più diffusi nelle città, ma portano con sé rischi significativi se non vengono utilizzati in modo responsabile.

Non lontano da Milano, si è verificato un altro incidente fatale poche ore dopo, a Bedizzole, vicino Brescia, dove un uomo di 29 anni è stato investito mentre camminava. Il conducente dell’auto coinvolta, un 61enne, è fuggito senza prestare soccorso ma è stato successivamente rintracciato dalle autorità; è risultato positivo all’alcol test.

Questi incidenti tragici sottolineano l’importanza di una maggiore attenzione e precauzioni nell’uso di mezzi di mobilità alternativa, come i monopattini, e la necessità di migliorare le infrastrutture e le leggi relative alla loro circolazione per prevenire ulteriori tragedie.