Incidente mortale tra camion e moto a Capannori: la dinamica che ha portato alla tragedia

Un gravissimo incidente è avvenuto a Capannori, in provincia di Lucca, dove un camion e una moto si sono scontrati, causando la morte immediata di un uomo di 29 anni. L’incidente è occorso nel pomeriggio di martedì, intorno alle 17, in via del Frizzone, nei pressi dell’uscita autostradale per Lucca. Nonostante l’intervento rapido dei soccorritori e l’allerta dell’elisoccorso Pegaso, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La vittima si chiamava Bouchaib Jarmouni, di nazionalità marocchina. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso sul posto.

La polizia municipale di Capannori è intervenuta per avviare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente, che ha coinvolto un camion in uscita dall’autostrada e la moto. Le cause esatte dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Questo tragico evento si inserisce nel contesto preoccupante della sicurezza stradale nella provincia di Lucca, che ha visto un incremento degli incidenti stradali negli ultimi anni. Secondo i dati di Aci e Istat, Lucca si colloca al secondo posto in Toscana per numero di sinistri nel 2023, superando Livorno e Pisa in questa negativa graduatoria. Con un totale di 1.676 incidenti registrati, solo Firenze ha visto più sinistri.

A livello locale, il comune di Lucca presenta il numero maggiore di incidenti, con 445 casi, seguito da Viareggio e Camaiore. Capannori, luogo dell’ultimo sinistro, ha registrato un aumento degli incidenti stradali, ma in un contesto allarmante si segnala una diminuzione delle vittime. Infatti, negli ultimi tempi, i decessi per incidenti stradali sono calati da 27 a 19, pur con un incremento dei feriti.

La crescente preoccupazione per la sicurezza stradale nella provincia di Lucca richiede un’attenzione particolare da parte delle autorità competenti, al fine di invertire questa tendenza negativa e migliorare la situazione per tutti gli utenti della strada.