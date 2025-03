Incidente mortale tra bicicletta e furgone in provincia di Cremona: perde la vita un ciclista di 48 anni

Un tragico incidente si è verificato a Spino d’Adda, provincia di Cremona, il 1 marzo 2025, dove un ciclista di 48 anni, Gianluca Zaneboni, è stato tamponato da un furgone mentre attraversava il ponte della Paullese in direzione di Zelo Buon Persico. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13:00 e ha avuto conseguenze mortali: Zaneboni è stato sbalzato sul parabrezza del furgone e poi è caduto a diversi metri di distanza. Il conducente del furgone, un 33enne, ha immediatamente allertato i soccorsi, ma all’arrivo degli operatori del 118, le ferite del ciclista erano troppo gravi e ne è stata dichiarata la morte.

Dopo l’incidente, sono intervenute le Forze dell’Ordine, tra cui la Polizia Stradale di Lodi e la Polizia Locale di Spino d’Adda, per ricostruire la dinamica dei fatti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari. Il sindaco di Spino d’Adda, Enzo Galbiati, ha espresso il suo cordoglio per la famiglia del ciclista e ha commentato la situazione degli incidenti stradali, lamentando che tali eventi siano diventati troppo frequenti e che la comunità deve unirsi per prevenire ulteriori tragedie.

Questo incidente si inserisce in un contesto allarmante: dal gennaio 2025, oltre venti ciclisti hanno perso la vita sulle strade italiane, con dodici decessi solo nel mese di gennaio. Nel 2023, l’Istat riportò 212 vittime tra i ciclisti, mentre le stime preliminari per il 2024 indicano 204 vittime. La situazione mette in evidenza un problema serio di sicurezza per i ciclisti.