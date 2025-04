Incidente Mortale tra Auto e Moto sulla Provinciale Castellana-Alberobello: Vittima un Ventunenne

Un tragico incidente si è verificato sulla Strada Provinciale 96 tra Castellana Grotte e Alberobello, in Puglia, venerdì 25 aprile 2025, intorno alle 10:30. Un’automobile guidata da un 74enne e una motocicletta su cui viaggiava un giovane di 21 anni sono stati coinvolti in un impatto frontale nei pressi dello svincolo di Zingarello. A causa della collisione, il motociclista è stato sbalzato dall’auto e ha finito per cadere sull’asfalto.

Immediati i soccorsi, con personale del 118, carabinieri e polizia municipale accorsi sul luogo dell’incidente. Il conducente dell’auto è stato assistito e successivamente trasportato all’ospedale di Monopoli, ma non versa in gravi condizioni. Con lui era presente una donna di 71 anni, anch’essa non gravemente ferita. Di ben diversa natura la situazione del giovane motociclista, originario di Castellana Grotte, trovato in gravi condizioni. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, è deceduto poco dopo il suo arrivo al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire; carabinieri e polizia hanno avviato le indagini e effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Si apprende che l’auto coinvolta era una Peugeot 208, mentre la motocicletta era una Yamaha. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati per le indagini. Il 21enne è stato sottoposto a visita necroscopica come disposto dalla procura di Bari, per chiarire eventuali responsabilità nel drammatico evento.