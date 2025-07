Incidente mortale sull’A4: quattro vittime e un ferito grave

Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A4, nel tratto tra Novara Est e Marcallo Mesero, causando una tragedia che ha coinvolto diversi veicoli. Un’auto, guidata da un uomo di circa 70 anni, ha percorso l’autostrada contromano, culminando in uno scontro frontale con un altro veicolo.

L’impatto ha avuto conseguenze devastanti: quattro persone hanno perso la vita e una donna è rimasta gravemente ferita. I tre uomini a bordo della vettura colpita sono deceduti sul colpo, mentre l’automobilista contromano è morto nell’incidente. La donna ferita è stata trasportata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, dove si trova in condizioni critiche a causa di traumi al torace e fratture.

I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto, con ambulanze, automediche e l’elisoccorso che hanno operato per mettere in sicurezza l’area. La Polizia Stradale ha immediatamente chiuso il tratto autostradale per permettere le operazioni di soccorso, provocando lunghe code lungo il traffico diretto a Milano. Gli automobilisti sono stati deviati su percorsi alternativi, inclusa la statale 11 Padana Superiore, prima di poter rientrare alla normalità.

Restano da chiarire le cause che hanno portato l’uomo a imboccare l’autostrada contromano, se per disattenzione o per un’improvvisa confusione. L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza sulle strade e la gestione del traffico.