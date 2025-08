Incidente mortale sull’A1 tra Arezzo e Valdarno: bilancio tragico

Un grave incidente stradale ha scosso il tratto valdarnese dell’autostrada A1, fra Arezzo e Valdarno. Questa mattina, un tir è improvvisamente saltato la carreggiata, provocando una collisione a catena che ha coinvolto un secondo camion, un caravan e un’ambulanza.

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto nelle vicinanze dello stabilimento Prada, causando la morte di tre persone: un operatore ed un soccorritore volontario, nonché un paziente a bordo dell’ambulanza. Le autorità segnalano inoltre quindici feriti, di cui uno in condizioni gravi e altri in stato non critico.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre provenienti da Arezzo e Montevarchi, insieme al personale medico del 118, che ha attivato il protocollo di Maxiemergenza. Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha fornito aggiornamenti tramite un post su Facebook, ringraziando il personale coinvolto nei soccorsi e manifestando il proprio cordoglio per le vittime.

A causa dell’incidente, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni sull’A1, con Autostrade per l’Italia che ha comunicato la chiusura del tratto interessato e istituito uscite obbligatorie ad Arezzo e Valdarno. Per chi è diretto a Bologna, è stato consigliato di uscire a Valdichiana e percorrere strade alternative per evitare lunghe attese.