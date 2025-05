Incidente mortale sulla via Ardeatina: un morto e feriti gravi

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, sabato 24 maggio, sulla via Ardeatina al chilometro 16, a sud di Roma. Un automobilista ha perso il controllo del veicolo, colpendo un albero e ribaltandosi. L’incidente ha causato la morte di un uomo, mentre quattro passeggeri sono rimasti gravemente feriti.

La sala operativa dei vigili del fuoco di Roma ha prontamente inviato una squadra da Pomezia alle 15.30 per intervenire. All’arrivo, i soccorritori hanno lavorato per liberare le persone intrappolate nel veicolo, assistiti dal personale del 118. Tutti i feriti sono stati trasportati in codice rosso al vicino ospedale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com