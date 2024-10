Incidente mortale sulla Torino-Savona, un passeggero sbalzato da un camion precipita da un viadotto

Grave incidente mortale questa sera sull’autostrada Torino-Savona, in località Priero. Un camion, in viaggio verso Torino, è uscito dalla carreggiata per motivi ancora da chiarire, rimanendo in bilico su un viadotto. Durante l’urto, il passeggero è stato sbalzato fuori dal veicolo, precipitando nel vuoto. I soccorsi del 118 sono stati immediati, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare e ha perso la vita sul colpo.

Le forze dell’ordine si sono immediatamente attivate per eseguire i rilievi e comprendere le dinamiche dell’incidente. A seguito dell’accaduto, l’autostrada è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra Ceva e Millesimo, creando disagi per gli automobilisti in transito. Le cause che hanno portato al tragico incidente sono oggetto di indagini approfondite da parte delle autorità competenti.