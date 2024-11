Incidente mortale sulla statale, una vittima e tre feriti a Vicenza

Grave incidente stradale avvenuto attorno alle 11.30 di oggi a Meledo di Sarego, in provincia di Vicenza, sulla Strada provinciale 500. Nell’incidente, un giovane ha perso la vita, mentre un altro è rimasto gravemente ferito, in codice rosso, e altre due donne hanno riportato ferite. Lo scontro ha coinvolto una Mercedes station wagon, che ha impattato contro una Volkswagen Scirocco, la quale si era fermata di traverso sulla carreggiata. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale.

I vigili del fuoco di Lonigo sono intervenuti per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e per estrarre il giovane conducente della Scirocco e il passeggero, rimasti intrappolati all’interno dell’auto. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, il medico del Suem ha dovuto proclamare il decesso del giovane conducente della Scirocco. Il suo passeggero è stato rianimato sul posto dai sanitari e successivamente trasferito in eliambulanza presso un ospedale, in codice rosso, per le gravi ferite riportate.

Anche due donne, un’anziana passeggera della Mercedes e la sua conducente, sono rimaste ferite nell’incidente e sono state trasportate in ospedale per ricevere le necessarie cure. Attualmente, la strada è chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e per la messa in sicurezza dell’area coinvolta nell’incidente.

La polizia locale continua le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e per verificare eventuali responsabilità. L’accaduto ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, evidenziando ancora una volta i rischi connessi alla guida. Le autorità invitano a prestare attenzione e a rispettare il codice stradale per prevenire simili tragedie in futuro.