Incidente mortale su via Prenestina: pedone travolto da moto

Un grave incidente stradale è avvenuto la notte tra sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 su via Prenestina a Roma, subito dopo l’intersezione con largo Preneste. Un motociclista ventenne, in sella a una Kawasaki Z 650, ha investito un pedone che stava attraversando la strada, causando la sua morte sul colpo.

Il pedone, al momento dell’incidente, era privo di documenti, rendendo difficile l’identificazione. Il corpo è stato trasferito all’Istituto di Medicina Legale per l’autopsia. Il motociclista, sbalzato dalla moto a seguito dell’impatto, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni, dove le sue condizioni sono state giudicate gravi ma stabili.

Le Forze dell’Ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente, esaminando le immagini di telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze. Secondo le prime informazioni, il motociclista viaggiava a elevata velocità e non è riuscito ad evitare l’impatto con il pedone. Non è insolito che i residenti della zona esprimano preoccupazione per la velocità e la scarsità di controlli, specialmente di notte su via Prenestina, dove molti veicoli circolano a notevole velocità.

Fonte: www.virgilio.it