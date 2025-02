Incidente mortale in via Laurentina: giovane di 19 anni travolta da un’auto a Roma

Un tragico incidente stradale si è verificato il 25 febbraio in via Laurentina a Roma, dove una giovane di 19 anni, Daniela Gambardella, è stata investita da una Mercedes mentre attraversava la strada nei pressi del centro commerciale Maximo. La vittima, originaria di Pagani in provincia di Salerno, era impiegata nel centro commerciale. L’automobilista di 72 anni, che ha subito fermato il veicolo per prestare soccorso, è stato portato all’ospedale Sant’Eugenio per accertamenti. I soccorsi, giunti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica dell’Ares 118, non sono riusciti a salvare la giovane.

Le forze dell’ordine, intervenute immediatamente, hanno bloccato la circolazione per effettuare rilievi e chiarire la dinamica dell’incidente. Il corpo della vittima è stato rinvenuto alcuni metri oltre il punto di impatto, situazione che solleva interrogativi sul fatto che la giovane stesse realmente attraversando sulle strisce pedonali. Sono in corso verifiche sul funzionamento del semaforo al momento dell’incidente e sull’eventuale presenza di pedoni e veicoli in transito.

L’automobilista è a rischio di accusa di omicidio stradale e il veicolo è stato sequestrato. Si prevede che verranno analizzati anche i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. L’incidente ha sollevato preoccupazione, dato che dall’inizio dell’anno si sono registrate 18 vittime sulle strade della Città metropolitana di Roma, con una media di una vittima ogni tre giorni.