Incidente mortale in Salento: Ferragosto tragico per due vittime

Due tragici incidenti stradali hanno segnato il Ferragosto nel Salento, con due vittime in poche ore. Nella tarda mattinata, un giovane di 23 anni, Dennis Picci, ha perso la vita a Melissano dopo un urto tra il suo scooter e un’auto. Il tragico impatto è avvenuto sulla strada statale 274, nei pressi di Felline. Secondo le prime ricostruzioni, Picci, originario di Racale, si stava dirigendo verso Santa Maria di Leuca quando ha colpito lo specchietto di una Ford C-Max. La causa dell’incidente è ancora oggetto di indagini, ma si sospetta un sorpasso troppo ravvicinato. A seguito dell’impatto, il giovane ha perso il controllo dello scooter, finendo oltre il guardrail. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

A poche ore di distanza, un altro incidente mortale si è verificato a Veglie, sulla circonvallazione che collega alla zona di Porto Cesareo. Un motociclista di 58 anni, residente a Veglie, ha perso la vita dopo uno scontro con una Renault. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma le ferite riportate dal motociclista erano troppo gravi. I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi e determinare le cause dello scontro.

Entrambi gli incidenti sono stati segnalati alle autorità competenti, che hanno avviato le indagini per accertare le responsabilità. Le salme delle vittime sono state trasferite presso l’obitorio per ulteriori accertamenti.