6.5 C
Roma
lunedì – 24 Novembre 2025
Viaggi

Incidente mortale in Italia

Da stranotizie
Incidente mortale in Italia

Marina Chiarina, 63 anni, è morta a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto nella galleria Terralba, tra Arenzano e Varezze, sull’A10. La donna, guida turistica bresciana e insegnante, stava accompagnando una scolaresca in gita quando il bus su cui si trovava si è scontrato con un camion.

Marina Chiarina era sull’autobus perché stava accompagnando un gruppo in gita da Brescia a Nizza. Era una persona appassionata di viaggi, come testimoniato dalle numerose foto che la ritraggono nei tour guidati in giro per il mondo o nei viaggi da semplice turista, talvolta insieme alla figlia. Laureata in Lingue e letterature straniere all’Università di Verona, aveva lavorato come insegnante di italiano e tedesco in un centro di formazione professionale di Brescia e poi in un istituto tecnico di Desenzano del Garda.

Da oltre 27 anni era accompagnatrice turistica, con patentino per tedesco, inglese e francese, e aveva molta esperienza in viaggi incentive e turistici in Italia e all’estero. Nata a Rovereto e residente a Lonato del Garda, dove gestiva un b&b, Marina Chiarina aveva trasformato il desiderio di viaggiare in un mestiere. Dopo l’incidente, era stata estratta dalle lamiere e trasportata in codice rosso con l’elicottero all’ospedale di San Martino, dove le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Italia trionfa in Coppa Davis 2025
Articolo successivo
Oasi degli Animali di San Sebastiano da Po
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.