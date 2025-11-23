Incidente mortale in Italia

Marina Chiarina, 63 anni, è morta a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto nella galleria Terralba, tra Arenzano e Varezze, sull’A10. La donna, guida turistica bresciana e insegnante, stava accompagnando una scolaresca in gita quando il bus su cui si trovava si è scontrato con un camion.

Marina Chiarina era sull’autobus perché stava accompagnando un gruppo in gita da Brescia a Nizza. Era una persona appassionata di viaggi, come testimoniato dalle numerose foto che la ritraggono nei tour guidati in giro per il mondo o nei viaggi da semplice turista, talvolta insieme alla figlia. Laureata in Lingue e letterature straniere all’Università di Verona, aveva lavorato come insegnante di italiano e tedesco in un centro di formazione professionale di Brescia e poi in un istituto tecnico di Desenzano del Garda.

Da oltre 27 anni era accompagnatrice turistica, con patentino per tedesco, inglese e francese, e aveva molta esperienza in viaggi incentive e turistici in Italia e all’estero. Nata a Rovereto e residente a Lonato del Garda, dove gestiva un b&b, Marina Chiarina aveva trasformato il desiderio di viaggiare in un mestiere. Dopo l’incidente, era stata estratta dalle lamiere e trasportata in codice rosso con l’elicottero all’ospedale di San Martino, dove le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.