I francesi nonostante la pandemia mondiale sono riusciti a girare la nuova edizione di Pekin Express, ma durante la gara Aurore e Jonathan – che formavano il duo Le Couple Du Nord – sono stati coinvolti in un brutto incidente automobilistico.

La macchina su cui viaggiavano a tutta velocità (cosa che spesso sono i concorrenti stessi a richiedere ai conducenti, essendo una gara) ha sbandato ed è andata a schiantarsi.

Il conducente è purtroppo morto, mentre i concorrenti Aurore e Jonathan – così come il cameraman che li seguiva – sono finiti in ospedale, anche se non sarebbero in pericolo di vita.