Da stranotizie
Incidente mortale con bovini in Puglia

Una vettura è finita contro alcuni bovini che stavano attraversando la strada provinciale 581, tra Martina Franca e Massafra, provocando la morte di tre animali e il ferimento della passeggera. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada privo di illuminazione, rendendo difficile al conducente accorgersi in tempo della presenza degli animali.

L’urto è stato molto violento e la passeggera è stata trasferita in ospedale per ricevere le necessarie cure, ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. Il conducente dell’auto è risultato illeso, sebbene visibilmente scosso dall’incidente. Dopo l’impatto, parte della mandria si è dileguata nell’area boschiva adiacente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Martina Franca e i vigili del fuoco, che hanno temporaneamente interdetto al traffico la strada provinciale 581 per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo e degli animali. La strada ha registrato forti rallentamenti a causa dell’incidente.

