Incidente mortale a Venezia: Mirco Trevisan, 46 anni, perde la vita in un sorpasso fatale

Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di domenica 20 ottobre a Fiesso d’Artico, costando la vita a Mirco Trevisan, un motociclista di 46 anni di Vigonovo. L’incidente è avvenuto in via Barbariga ed è stato ripreso da una dash cam di un’automobile in transito.

Secondo le prime ricostruzioni, Trevisan, a bordo di una Ducati Monster, ha tentato di sorpassare un veicolo invadendo la corsia opposta senza riuscire a frenare in tempo. In quel momento, un’Audi A6, condotta da un 54enne residente a Fiesso d’Artico, stava svoltando a sinistra. L’impatto è stato fatale: Trevisan è stato sbalzato a terra dopo un volo di circa quattro metri. La sua compagna, M.S., che viaggiava con lui, è stata anch’essa scaraventata a venti metri di distanza e trasportata d’urgenza in ospedale in elicottero con gravi ferite.

Il video dell’incidente mostra chiaramente le manovre del motociclista e della vettura coinvolta, evidenziando le dinamiche di quanto accaduto. Entrambi i passeggeri della moto sono stati violentemente sbalzati sull’asfalto. I soccorsi e le forze dell’ordine sono intervenuti immediatamente per cercare di far luce sulla vicenda. Purtroppo, Mirco Trevisan è deceduto sul colpo.

Mirco era ben conosciuto nella sua comunità per la sua passione per le moto. Il sindaco di Fiesso d’Artico, Marco Cominato, ha espresso la propria vicinanza ai familiari della vittima, sottolineando il dolore che ha colpito la comunità. Ha anche ricordato gli interventi già intrapresi in zona per migliorare la sicurezza stradale, come l’installazione di velobox e un semaforo, oltre alla prossima realizzazione di una rotonda.

Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme di guida, specialmente in situazioni di sorpasso. La comunità, profondamente scossa, si unisce nel dolore per la perdita di un uomo che era parte integrante del tessuto locale.