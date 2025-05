Incidente mortale a Tonara: insegnante cade dal balcone

Un grave incidente domestico ha colpito Mariano Peddio, un insegnante di educazione fisica di 52 anni originario di Desulo, deceduto in seguito a una caduta dal balcone a Tonara, in provincia di Nuoro. L’incidente si è verificato il 24 maggio, quando Peddio stava dando da mangiare a un gatto mentre si trovava su una scala a pioli sul balcone della sua abitazione nel quartiere di Teliseri.

Nei momenti successivi, la scala ha ceduto e l’uomo è precipitato per circa tre metri, sbattendo violentemente la testa. Le sue condizioni di salute sono apparse subito gravi. Soccorso dai familiari, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove i medici gli hanno indotto il coma farmacologico nel tentativo di salvarlo. Tuttavia, nonostante i vari interventi, Peddio non si è mai risvegliato ed è deceduto poche ore dopo il ricovero.

L’insegnante risiedeva da tempo nel Mandrolisai e il suo tragico incidente ha colpito la comunità locale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it