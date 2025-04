Incidente mortale a Roma, 26enne perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero

Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita la notte scorsa in un incidente stradale a Roma. L’incidente si è verificato intorno a mezzanotte in via della Grande Muraglia, al Torrino, quando la sua Mini Cooper ha impattato contro un albero situato sullo spartitraffico centrale. Le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sono accorse sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118 e i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato. L’auto coinvolta è stata sequestrata, mentre la strada è stata chiusa al traffico dalle pattuglie del IX Gruppo Eur, che sono intervenute in supporto per permettere le operazioni di accertamento. Al momento dell’incidente non risultano altri veicoli coinvolti, ma le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente sono attualmente in corso.