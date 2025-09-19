25.7 C
Roma
venerdì – 19 Settembre 2025
Sport

Incidente mortale a Napoli, studentessa spagnola travolta

Da StraNotizie
Incidente mortale a Napoli, studentessa spagnola travolta

Una studentessa spagnola di 20 anni è stata investita e uccisa a Napoli mentre si trovava in Erasmus. Stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un SUV Range Rover guidato da un ragazzo di 18 anni. L’incidente è avvenuto nel cuore della città, in corso Umberto I, a notte fonda.

Le condizioni della giovane sono apparse subito critiche. Soccorsa rapidamente dal personale del 118, è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite subite. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto.

Il conducente del SUV è stato sottoposto a controlli tossicologici e la sua patente è stata ritirata. L’auto coinvolta nell’incidente è stata sequestrata dalle autorità per ulteriori accertamenti.

Articolo precedente
Cucina per bambini a Modena: un festival per la salute infantile
Articolo successivo
Elezioni a Barga: seggio spostato per residenti di Renaio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.