Incidente mortale a Napoli, studentessa spagnola travolta

Una studentessa spagnola di 20 anni è stata investita e uccisa a Napoli mentre si trovava in Erasmus. Stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un SUV Range Rover guidato da un ragazzo di 18 anni. L’incidente è avvenuto nel cuore della città, in corso Umberto I, a notte fonda.

Le condizioni della giovane sono apparse subito critiche. Soccorsa rapidamente dal personale del 118, è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite subite. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto.

Il conducente del SUV è stato sottoposto a controlli tossicologici e la sua patente è stata ritirata. L’auto coinvolta nell’incidente è stata sequestrata dalle autorità per ulteriori accertamenti.