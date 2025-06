Incidente mortale a Montichiari: motociclista di 60 anni perde la vita

Tragico incidente stradale sulla Sp37, a Montichiari, in provincia di Brescia, avvenuto nel pomeriggio di domenica 1 giugno. Un motociclista di 60 anni ha perso la vita dopo uno scontro frontale con un’auto. L’impatto è stato così violento che il corpo dell’uomo è stato sbalzato per decine di metri, terminando contro la recinzione dell’aeroporto Gabriele D’Annunzio. I soccorsi, giunti sul posto, non hanno potuto salvargli la vita.

Il conducente dell’auto coinvolta, rimasto illeso ma in stato di shock, è stato interrogato dalla Polizia Locale, che ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dello scontro. Al momento, non è stato reso noto il nome della vittima, ma si presume che fosse un residente della zona, noto tra gli appassionati delle due ruote.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. I vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia Locale hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Questo tragico evento segue un altro incidente avvenuto pochi giorni prima a Montichiari, il 27 maggio, in cui una donna di 45 anni ha perso la vita in uno scontro frontale. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale riguardo a quell’incidente.

Fonte: www.virgilio.it