Da StraNotizie
Incidente mortale a Manduria coinvolge operatore ecologico

Un tragico incidente si è verificato all’alba lungo la strada che collega Manduria a San Pietro in Bevagna. Pasquale Dinoi, un operatore ecologico di 53 anni, ha perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro per la società di raccolta rifiuti Gialplast.

L’incidente è avvenuto durante le prime ore del mattino, nei pressi di un’isola ecologica. Dinoi è stato travolto da una moto di grossa cilindrata proveniente dalla zona costiera. L’impatto è stato violento e ha causato traumi gravi all’operatore ecologico, che è stato sbalzato sull’asfalto.

I soccorritori del 118 sono giunti prontamente sul luogo e hanno trasportato Dinoi in codice rosso all’ospedale “Marianna Giannuzzi” di Manduria. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Le autorità competenti, tra cui gli agenti della Polizia Stradale di Manduria, sono intervenute per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Le indagini sono attualmente in corso per stabilire eventuali responsabilità. Al momento, non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni del motociclista coinvolto nell’incidente.

Si indicano aggiornamenti futuri riguardanti la situazione.

