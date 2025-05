Incidente mortale a Lomazzo: pullman scolastico coinvolto

Gravissimo incidente sulla Pedemontana Lombarda (A36) a Lomazzo, provincia di Como, dove un pullman scolastico ha urtato violentemente un camion all’ingresso della galleria di Lomazzo. L’incidente si è verificato lunedì 19 maggio poco prima delle 16.30, causando la morte di una donna, una delle accompagnatrici dei bambini, e il ferimento di almeno sei persone, tra cui un bambino di sette anni e un uomo di sessanta.

Il pullman trasportava una classe di bambini di sei e sette anni in gita, accompagnati da insegnanti. La vittima, rimasta incastrata tra le lamiere, è deceduta sul colpo. Fortunatamente, al momento non risultano in pericolo di vita i bambini, ma il numero dei feriti potrebbe crescere vicino alla trentina.

Successivamente all’impatto, la zona ha visto un’immediata mobilitazione dei soccorsi: sono intervenute sette ambulanze, quattro automediche, l’elisoccorso di Como e numerosi vigili del fuoco. Il traffico è stato interrotto in entrambe le direzioni a causa della chiusura della galleria, causando pesanti disagi alla circolazione.

I rilievi sulla dinamica dell’incidente sono in corso, mentre le autorità locali hanno attivato un protocollo d’emergenza per fornire supporto psicologico ai minori coinvolti. Testimonianze di automobilisti presenti hanno parlato di panico e confusione al momento dell’incidente, con i vigili del fuoco che hanno lavorato per chiarire l’accaduto.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it