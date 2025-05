Incidente Mortale a Firenze: Operaio Cade da Tre Metri Durante Lavori di Pittura

Un operaio è morto a Firenze dopo essere caduto da un’altezza di tre metri mentre stava dipingendo una pensilina. L’incidente è avvenuto il 10 maggio in via Mariotto di Nardo, nella zona di Ponte a Greve, poco dopo le 11:00. L’uomo, di origine albanese, non indossava casco né dispositivi di protezione individuale come l’imbracatura. Secondo le prime ricostruzioni, stava usando una scala e si trovava su un’altezza di circa tre metri quando ha perso l’equilibrio ed è caduto, sbattendo violentemente a terra. I soccorritori del 118 intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri e gli ispettori del dipartimento di prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl. L’area è stata posta sotto sequestro per permettere l’avvio delle indagini necessarie a chiarire le circostanze del tragico evento e a verificare il rispetto delle normative di sicurezza. La salma dell’operaio è stata trasferita all’istituto di medicina legale, dove sarà eseguita l’autopsia nei prossimi giorni.

Nel 2025, questo rappresenta il 22esimo incidente mortale sul lavoro in Toscana. Recentemente, inoltre, altri incidenti hanno avuto esito fatale; il 5 maggio un operaio di 47 anni è morto folgorato mentre lavorava sul tetto di un edificio. Nei primi tre mesi del 2025, l’Inps ha registrato 205 denunce di morti sul lavoro, evidenziando un aumento del 8,37% rispetto all’anno precedente, con un incremento significativo degli incidenti anche tra studenti in alternanza scuola-lavoro.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it