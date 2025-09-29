Incidente mortale a Cornigliano: sicurezza nei cantieri a rischio

Un incidente sul lavoro è avvenuto a Cornigliano, in corso Perrone, dove un uomo di circa 30 anni è caduto da alcuni metri dopo che una grata ha ceduto. L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 14 in un cantiere a Genova.

Immediati i soccorsi: il 118 ha inviato l’automedica Golf 2 e un’ambulanza dei Volontari Soccorso Fiumara. L’uomo è stato assistito e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale del nucleo Psal di Asl 3 per effettuare i necessari accertamenti. A supporto delle operazioni, sono arrivati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.