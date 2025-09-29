24.6 C
Roma
lunedì – 29 Settembre 2025
Economia

Incidente mortale a Cornigliano: sicurezza nei cantieri a rischio

Da StraNotizie
Incidente mortale a Cornigliano: sicurezza nei cantieri a rischio

Un incidente sul lavoro è avvenuto a Cornigliano, in corso Perrone, dove un uomo di circa 30 anni è caduto da alcuni metri dopo che una grata ha ceduto. L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 14 in un cantiere a Genova.

Immediati i soccorsi: il 118 ha inviato l’automedica Golf 2 e un’ambulanza dei Volontari Soccorso Fiumara. L’uomo è stato assistito e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale del nucleo Psal di Asl 3 per effettuare i necessari accertamenti. A supporto delle operazioni, sono arrivati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Articolo precedente
Crescita dei partiti di governo in Italia: i nuovi equilibri
Articolo successivo
Trieste Next: Scienza e Innovazione contro il Cancro
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.