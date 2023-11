Incidente Milano, 25enne indagato per omicidio stradale

Si tratta del giovane, positivo all’alcol test e senza patente, che avrebbe causato il primo dei due tamponamenti avvenuti in viale Forlanini in cui hanno perso la vita due ragazzi

Dovrà rispondere di omicidio stradale il giovane di 25 anni che, senza patente e con un tasso alcolico troppo elevato per mettersi alla guida, avrebbe causato il primo dei due tamponamenti avvenuti in viale Forlanini a Milano, la notte di Halloween, in cui ieri hanno perso la vita due ragazzi. Il pm Luca Gaglio ha ricevuto l’informativa della polizia locale, ha sequestrato le telecamere che potrebbero aver registrato la dinamica e l’impatto e si appresta a disporre l’autopsia.

Nell’incidente, che ha coinvolto tre auto, hanno perso la vita due giovani di 24 e 26 anni, che rientravano a casa dopo aver trascorso la notte di Halloween in alcuni locali. Dodici persone sono rimaste ferite nel doppio tamponamento: tre sono state trasportate in codice giallo in ospedale.

Secondo le ricostruzioni della Polizia Locale, un primo veicolo, guidato da un giovane sui venticinque anni di Cinisello Balsamo, avrebbe urtato a forte velocità l’auto che lo precedeva: a bordo del veicolo, una famiglia. Il giovane sarebbe stato in compagnia di una donna.

Dopo qualche minuto dal primo tamponamento, è sopraggiunta un’altra vettura, guidata da due giovani nati tra il 1995 e il 1999. Questa si sarebbe scontrata con l’auto della famiglia, nel frattempo scesa e messa in salvo. I due giovani sono morti: uno sul colpo, l’altro poco dopo al San Raffaele. Diversi i feriti dell’incidente, tra cui una bambina, poi smistati tra gli ospedali Niguarda e San Raffaele.