Incidente in diretta al Grande Fratello: il gestaccio da censura

Giselda Torresan è stata tra i primi concorrenti che hanno varcato la porta del nuovo Grande Fratello. La ragazza ha 34 anni, è veneta, ama la montagna (l’ha già ricordato un centinaio di volte) e il suo uomo ideale è Mauro Corona. Giselda fa l’operaia e Alfonso Signorini le ha voluto fare una sorpresa per il suo ingresso al GF, peccato ci sia stato un piccolo incidente.

Incidente bislacco nella prima puntata del Grande Fratello.

I colleghi di Giselda si sono collegati con il Grande Fratello e hanno salutato la 34enne. Uno degli operai sullo sfondo però durante il collegamento ha fatto un gestaccio inequivocabile.

Pier Silvio dopo aver visto il gesto dell’operaio…



Ovviamente su Twitter ” l’incidente ” è tra le cose più commentate della serata.

Giselda Torresan e la sua presentazione.

“Sono Giselda Torresan ho 34 anni vengo da Piene del Grappa in Veneto in provincia di Treviso. Viva il Veneto! Io sono un’operaia di una ditta di stampaggio plastica. Io sono l’unica donna dove lavoro e infatti adesso voglio salutare tutti i miei colleghi. Così quando mi vedono mi dicono ‘che bella che sei’. Nella vita la mia più grande passione è la montagna, camminare, camminare, camminare.

Io faccio lunghe camminate. Adesso mi vedete con i tacchi, ma io li porto molto raramente, tipo una volta all’anno. Le unghie dall’estetista le ho fatte due volte in vita mia. L’aereo una volta sola in vita mia e il treno solo ora per venire a Roma. Se mi sposerò sarà solo con un montanaro. Il mio uomo ideale è Mauro Corona. Sono una ragazza di montagna. Nella casa del Grande Fratello non so come farò senza montagna. Mi vedrete arrampicare su qualche parete. […] Amo le lunghe passeggiate, sono una ragazza che ama molto la natura. Sto in mezzo ai montanari e sono una di loro davvero”.