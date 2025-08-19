Incidente in Calabria per Vincenzo Sofo e Marion Maréchal

Vincenzo Sofo, ex eurodeputato di Fratelli d’Italia, e sua moglie Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen, sono stati coinvolti in un incidente stradale in Calabria. L’incidente è avvenuto mentre viaggiavano lungo una strada e, secondo le prime informazioni, la loro auto ha urtato frontalmente un altro veicolo che aveva sterzato bruscamente per evitare un animale.

L’urto è stato violento e la coppia ha riportato ferite lievi. Sono stati trasportati all’ospedale di Bovalino in provincia di Reggio Calabria per accertamenti, ma le loro condizioni di salute sembrano buone. Marion Maréchal ha condiviso una foto dell’auto gravemente danneggiata sui social media.

In un post su Instagram, Vincenzo Sofo ha raccontato la loro esperienza, esprimendo gratitudine per esserne usciti vivi senza infortuni gravi. Ha ringraziato Dio e coloro che li hanno assistiti dopo l’incidente, rassicurando i follower sul fatto che stanno già lavorando per recuperare. Anche Marion Maréchal ha condiviso un messaggio simile, sottolineando che sono “miracolosamente indenni” date le condizioni dell’auto e promettendo di tornare al lavoro per affrontare le loro prossime sfide.