Incidente in autostrada: cani e gatti dispersi, aiutaci!

Un van VW, partito dalla Bosnia e diretto a Milano con cani e gatti da adottare, ha subito un incidente sull’autostrada A4, precisamente al km 440, tra i caselli di San Stino di Livenza e Cessalto. Nell’incidente sono rimasti feriti due passeggeri, un uomo e una donna, entrambi bosniaci. A causa dell’impatto, si sono aperte le porte del veicolo, permettendo a due cani e due gatti di scappare nella campagna circostante. I cani, dotati di microchip bosniaco, sono stati segnalati come dispersi. In seguito all’incidente, è stata lanciata una richiesta di aiuto per cercare gli animali nelle aree limitrofe all’autostrada.

