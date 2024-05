Incidente frontale tra due camion e un’auto, divampano le fiamme: il bilancio è disastroso

La settimana si apre con una notizia terribile e un altro incidente con un bilancio disastroso. Due camionisti, infatti, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto questa mattina, lunedì 27 maggio.

Ci troviamo lungo la strada regionale 11, al confine tra Sirmione, a Brescia, e Peschiera del Garda, provincia di Verona. Secondo le prime ricostruzioni riportate da ‘Verona Sera’, due camion si sarebbero scontrati frontalmente nei pressi dello svincolo per Rovizza. Sarebbe stato descritto anche da altri testimoni come un impatto devastante che ha causato la morte immediata dei due conducenti.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’auto che si trovava dietro uno dei camion al momento della collisione. La sfortuna per quest’altra collisione, però, non è stata tale da allargare il bilancio anche alla conducente del mezzo. La vettura non è riuscita a evitare l’impatto e ha preso fuoco immediatamente.

Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Bardolino e Verona, con 10 operatori e 3 unità. I soccorsi sono stati rapidi, con l’intervento dell’elicottero del 118 e diverse ambulanze. Le due persone coinvolte nell’incidente, le due donne che erano a bordo dell’auto incendiata, hanno riportato solo lievi ferite. Entrambe, sotto shock, sono state trasportate in codice verde all’ospedale di Peschiera.

La strada è stata chiusa al traffico, causando inevitabili disagi e lunghe code in entrambe le direzioni. La polizia stradale di Bardolino sta indagando sulla dinamica dell’incidente, effettuando i rilievi e gli accertamenti necessari.

Il bilancio provvisorio, quindi, vede i due autisti morti purtroppo sul colpo. Poi, le due donne ferite al momento ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Lo scontro contro uno dei due mezzi pesanti rimasti al centro della carreggiata dopo l’impatto poteva essere molto più devastante. Per fortuna, prima che l’auto a Gpl prendesse fuoco, le due, sono state portate in salvo pochi attimi prima che all’interno dell’automobile succedesse il peggio. Terribile lo scenario d’intervento toccato ai soccorritori. Appena due giorni fa un altro incidente dal bilancio davvero tremendo sulle nostre strade.