Pochi minuti dopo la fine della puntata di ieri del GF Vip i concorrenti hanno iniziato ad apparecchiare la tavola per mangiare le lasagne. Rosalinda era in magazzino con Guenda a prendere dell’acqua, ma la cassa con le bottiglie di vetro è caduta addosso alla bella siciliana, che si è ferita ad un piede. Tutti i gieffini sono andati in soccorso della loro coinquilina, tutti tranne la Contessa Patrizia De Blanck che è rimasta a tavola a mangiare, come se nulla fosse successo. I ragazzi hanno preso Rosalinda in braccio e dopo averla stesa a letto le hanno messo del ghiaccio sulla caviglia e sul piede.

Una volta tornati in cucina Zelletta, la Ruta e Oppini hanno spiegato alla De Blanck quello che era successo.

Maria Teresa: “Sono cadute le bottiglie di acqua addosso ad Adua. L’hanno portata subito in braccio a letto con il ghiaccio”.

Andrea: “Lei ha la pelle delicatissima e si gonfia subito, per questo è diventata viola”.

Enock: “Adesso non cammina, ma magari già domani o mercoledì potrà farlo”.

Andrea: “Il livido viene subito su una pelle così, è normale anche che abbia il dolore”.

Francesco: “Il vetro è pesante ed è stato un bel colpo. Per fortuna non si è tagliata”.

Alle 3 di notte Rosalinda ha provato a scendere dal letto e a camminare, ma ha zoppicato e si è lamentata del dolore: “Sento molto male quando carico il peso purtroppo. Però se sto ferma non vorrei fosse peggio ancora“. Intanto sul web in molti non hanno apprezzato il fatto che la Contessa sia rimasta a tavola durante l’incidente.

A Rosalinda cade una cassa di bottiglie di vetro sul piede e in casa è un primo pronto soccorso generale per assicurarsi che stia bene. La Contessa invece manco a dirlo, continua serena ad ingozzarsi come un facocero. #Gfvip pic.twitter.com/IE7BpdGWcJ — NAPOⓢⓗLILLO (@AngeloNapolillo) October 27, 2020

Dai contessa non ti arrabbiare, mangia qualcosa.

NO! Non mangio niente.

Intanto che tutti si accertavano delle condizioni di Adua, lei “aspettava”, si è ripulita la teglia

😂😂😂#GFvip pic.twitter.com/BoZJfw85Vz — Stefy Stef (@LaDyCr3aTiVe) October 27, 2020

I ragazzi corrono a portare il ghiaccio a Rosalinda: il video.

Cosa ha visto Twitter: o dio Max che corre da Adua

Com’è andata davvero: Zelletta che corre col ghiaccio in mano ✈️⚰️#GFVIP #andreaeadua #gfvip2020 pic.twitter.com/4ffzcFuiuc — ComarePettagola 🌸 (@RubySussex) October 27, 2020