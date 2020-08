“In una notte abbiamo perso il 50 dei giovani del nostro comune. Quindici giorni fa avevamo fatto una bella foto, c’erano tutti gli abitanti di questa frazione: mi creda, è agghiacciante vederla, si può dire che è tagliata in due”. Alberto Bianco è il sindaco di Castelmagno, il piccolo paese di 54 abitanti dell’alta Valle Grana, in provincia di Cuneo, sconvolto dall’incidente nel quale stanotte sono morti quattro ragazzi, tutti sotto i 24 anni, tra cui due fratelli. Giovani che Bianco conosceva molto bene: al telefono, fa fatica a trovare le parole. “E’ una di quelle tragedie che succedono non perché i ragazzi hanno bevuto, ma per una distrazione – dice Bianco all’AdnKronos -. Me lo hanno assicurato i carabinieri. Quel ‘defender’, su una strada sterrata, forse avrà fatto i 15 chilometri orari: sono strade che loro conoscevano molto bene, che facevano tutti i giorni per portare le mucche al pascolo. Quei ragazzi poi li conoscevo personalmente, giovani bravissimi, lavoratori”.

