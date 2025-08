Incidente Colapinto all’Hungaroring: fortuna assente in F1

Una giornata sfortunata per l’Alpine si è consumata all’Hungaroring, durante i test Pirelli di Formula 1, con un incidente che ha protagonista Franco Colapinto. Il pilota argentino ha perso il controllo della monoposto alla Curva 11, schiantandosi contro le barriere e danneggiando gravemente il veicolo.

Per precauzione, Colapinto è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, la scuderia ha comunicato che il pilota sta bene e non ha riportato ferite gravi, dopo essere stato visitato al centro medico del circuito.

Questo incidente arriva in un periodo particolarmente difficile per Colapinto, che ha fatto il suo ingresso in Formula 1 nel corso della stagione, subentrando a Jack Doohan. Fino ad ora, non è riuscito a conquistare punti, affrontando anche altri problemi in pista.