Incidente Casal Palocco, youtuber indagato risponde a domande gip

E’ durato un’ora e mezza l’interrogatorio di garanzia per Matteo Di Pietro. Il difensore del giovane: “E’ distrutto, tragedia per tutti”

E’ durato un’ora e mezza l’interrogatorio di garanzia per Matteo Di Pietro, il giovane youtuber agli arresti domiciliari indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni che era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell’incidente del 14 giugno scorso a Casal Palocco, a Roma, in cui è morto il piccolo Manuel.

Il giovane, arrivato a piazzale Clodio con il suo difensore, ha risposto alle domande del gip Angela Gerardi.

“E’ una tragedia per tutti – ha detto il difensore del giovane, l’avvocato Antonella Benveduti – Il mio assistito è distrutto, sono due famiglie distrutte. In questa fase attendiamo l’esito delle consulenze tecniche disposte dalla procura sui dispositivi sequestrati e sulla velocità del suv”. All’arresto di Di Pietro si è arrivati dopo le indagini condotte da polizia locale e carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino.