Incidente ai Power Hits Estate: cade il cameraman, telecamera a terra

Ieri sera agli RTL Power Hits Estate 2024 si sono esibiti tutti gli artisti che in questi mesi ci hanno fatto ballare con i loro tormentoni. Mahmood ha cantato Ra Ta Ta Ta, Elodie Black Nirvana, mentre Annalisa e Tananai hanno incantato il pubblico con Storie Brevi. Irama si è esibito con Galassie, a metà performance è sceso dal palco per stare in mezzo al pubblico, ma è successo un incidente. Un cameraman ha seguito l’artista, ha camminato all’indietro per avere delle riprese perfette, ma alla fine è caduto e la telecamera è finita a terra. Per qualche secondo in diretta abbiamo visto il cielo sopra l’arena di Verona e poi le sedie.

Incidente ai Power Hits Estate durante l’esibizione di Irama.

Non tutti i telespettatori hanno capito subito quello che è successo. Ma a togliere ogni ombra di dubbio c’ha pensato Genny Urtis, che era presente all’evento musicale. L’ex gieffina infatti stava registrando delle storie per Instagram proprio mentre è avvenuto l’incidente del cameraman. Genny si è guardata intorno chiedendosi: “Ma che sta succedendo?!“.

mi sento perfettamente rappresentata dal cameraman, è sempre lui comunque #rtl1025phe24 pic.twitter.com/XIcHbYzOdW — ᥫ᭡ (@itsgr_) September 3, 2024

Tutti i premi della serata.

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 di RTL 102.5, va ad Annalisa e Tananai per Storie Brevi.

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – FIMI, al singolo italiano più venduto nel periodo dal 21 giugno 2024 al 29 agosto 2024 (dati Gfk) – a Tony Effe e Gaia

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – PMI, al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 24 giugno 2024 al 30 agosto 2024 – a Shaboozey per “A Bar Song (Tipsy)”;

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – SIAE, al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 24 giugno 2024 al 30 agosto 2024 – a Annalisa per “Sinceramente”

Premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2024, all’album più venduto nel periodo 25 agosto 2023 – 29 agosto 2024 (dati Gfk) – a Sfera Ebbasta per “X2VR”.