15 C
Roma
mercoledì – 5 Novembre 2025
Attualità

Incidente aereo mortale a Louisville: 7 vittime in fiamme

Da stranotizie
Incidente aereo mortale a Louisville: 7 vittime in fiamme

Un grave incidente aereo è avvenuto a Louisville, Kentucky, dove un aereo cargo della UPS si è schiantato durante il decollo, causando un’esplosione.

Una dashcam montata su un camion ha catturato il momento esatto della tragedia. Almeno sette persone hanno perso la vita, tra cui tutti e tre i membri dell’equipaggio e quattro individui presenti a terra, sebbene non si sappia esattamente quanti lavoratori o clienti si trovassero nell’area al momento dell’incidente. Undici persone a terra sono rimaste ferite.

Le fiamme sono scoppiate poco prima del tramonto e hanno provocato una serie di incendi in una zona industriale vicina all’aeroporto. Questo ha costretto le autorità a sospendere le operazioni aeroportuali per tutta la notte.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Shakira e Maluma: Scopri la Letra di “Chantaje”!
Articolo successivo
Sales Stylist Part-Time 25H al Levi’s Store di Milano Centro: Cresci con noi!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.