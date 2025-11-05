Incidente aereo mortale a Louisville: 7 vittime in fiamme

Un grave incidente aereo è avvenuto a Louisville, Kentucky, dove un aereo cargo della UPS si è schiantato durante il decollo, causando un’esplosione.

Una dashcam montata su un camion ha catturato il momento esatto della tragedia. Almeno sette persone hanno perso la vita, tra cui tutti e tre i membri dell’equipaggio e quattro individui presenti a terra, sebbene non si sappia esattamente quanti lavoratori o clienti si trovassero nell’area al momento dell’incidente. Undici persone a terra sono rimaste ferite.

Le fiamme sono scoppiate poco prima del tramonto e hanno provocato una serie di incendi in una zona industriale vicina all’aeroporto. Questo ha costretto le autorità a sospendere le operazioni aeroportuali per tutta la notte.