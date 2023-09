Incidente A13, auto contro tir a Ferrara: morte madre e figlia

Una donna di 49 anni e la figlia, sei anni tra qualche giorno, sono morte oggi in un tragico incidente stradale avvenuto sull’A13 Bologna Padova, tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud. Alla guida dell’auto il padre, 50 anni, che ha riportato ferite non gravi. Da una prima ricostruzione, la vettura si sarebbe scontrata contro un tir, fermo in coda per un altro incidente, accaduto poco prima. L’impatto è stato fortissimo e l’auto avrebbe urtato anche un secondo mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la Polizia Stradale.