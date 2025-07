Incidente a Zandvoort, il dramma della Formula Uno 2025

Un grave evento ha colpito il circuito di Zandvoort, storica sede del Gran Premio d’Olanda di Formula Uno. Questo tracciato, attivo fin dal 1952, si trova attualmente in una situazione critica a causa di un’improvvisa e devastante alluvione.

Recenti forti piogge hanno provocato l’inondazione della pista, rendendola impraticabile e danneggiando le strutture circostanti. Le immagini diffuse dai media mostrano un paesaggio coperto di fango, mentre i tecnici stanno cercando di contenere i danni. Gli interventi necessari per riportare il circuito alla normalità richiederanno tempo e risorse significative.

Il Gran Premio, previsto per il mese prossimo, è ora in dubbio a causa di questa emergenza. Le autorità locali dovranno affrontare sfide considerevoli per ripristinare la funzionalità del tracciato entro il termine della pausa estiva. Questo evento ha riacceso il dibattito sulle condizioni climatiche globali, che sembrano influire sempre più sulla sicurezza degli sport motoristici.